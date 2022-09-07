Украинская авиация нанесла удары по почти 40 опорным пунктам и местам скопления живой силы и техники оккупантов.

ВСУ на разных направлениях уничтожили вражеский самолет Су-25, вертолет Ка-52, беспилотник и пять крылатых ракет типа "Х-101".

Об этом на странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"В течение суток, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны совершила 27 ударов и уничтожила склад боеприпасов, нанесла поражение по почти 40 опорным пунктам и местам скопления живой силы и техники. В общем, подразделения противовоздушной обороны наших войск на разных направлениях уничтожили: самолет Су-25, вертолет Ка-52, БПЛА и пять крылатых ракет типа "Х - 101"", - говорится в сообщении.

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Тем временем ракетные войска и артиллерия наземных группировок войск продолжают выполнять задачи по огневому поражению живой силы и боевой техники, контрбатарейной борьбе, нарушению системы управления и логистического обеспечения противника.

"В общем, в результате огневого воздействия нанесено поражение по 7 пунктам управления и 13 объектам сосредоточения живой силы противника. В зону поражения попали радиолокационные станции и станции связи, мостовые и понтонная переправы, 3 склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов разного уровня - тем самым значительно снижены боевые и логистические способности оккупантов", - отметили в Генштабе.

Как сообщал УНИАН, на юге страны Вооруженные Силы Украины уничтожили два вражеских беспилотники "Орлан-10" и управляемую авиационную ракету класса "воздух-поверхность".

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