Некоторое время некоторые подразделения Третьей штурмовой в самой Авдеевке были в полном окружении, но смогли выйти.

Во время боев за Авдеевку военнослужащие 3-й Отдельной штурмовой бригады были в полном окружении, но смогли выйти. Об этом сообщил заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.

"Сейчас можем говорить, что некоторое время некоторые подразделения Третьей штурмовой в самой Авдеевке были в полном окружении, но смогли выйти", - написал он.

Жорин отметил, что отдельные российские каналы пишут, что есть бойцы, которые еще находятся на территории Авдеевского коксохима.

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"Могу сказать, что там не осталось ни одного нашего бойца. Там в принципе ничего не осталось, кроме нескольких полуразрушенных подвальных помещений. Почти половина всех КАБов, которые падали нам на голову в Авдеевке, пришлись на территорию коксохима", - добавил он.

Ситуация возле Авдеевки - детали

17 февраля командующий оперативной группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что украинские силы, согласно полученному распоряжению, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. Он утверждал, что окружение украинских сил не допущено.

В 3-й штурмовой бригаде признали единичные случаи попадания в плен, но заверили, что на уровне отделений, взводов и подразделений таких случаев не было.

Под Авдеевкой фронт стабилизировался, Вооруженные Силы Украины находятся в устойчивой обороне на занятых новых позициях после ухода из города. В то же время оккупанты пытаются продвинуться дальше. Об этом сказал пресс-офицер Третьей отдельной штурмовой бригады Александр Бородин, говоря об оперативной ситуации с зоне ответственности.

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