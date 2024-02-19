На Горловском направлении ВСУ готовились не один месяц, понимая, что вражеская техника может развернуться в их сторону.

После взятия Авдеевки российские оккупанты могут развернуть свою технику и личный состав на Горловское направление, чтобы попытаться выровнять линию фронта. Об этом заявил военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев в эфире Эспрессо.

"Мы держим полосу обороны на Горловском направлении. Всем известна ситуация, что наши военные отошли из Авдеевки на более выгодные рубежи", - отметил военный.

По его словам, Силы обороны по-прежнему находятся в максимальной боевой готовности, потому что враг может подтянуть и развернуть свою технику на них.

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"Наше подразделение насколько может, дотягивается и отрабатывает дронами по технике и личному составу противника. Пока никакого движения захватчиков в нашу сторону не усматривается. Однако мы находимся в постоянной боевой готовности, потому что техника, которую подтянул враг, может развернуться и пойти на нас в любое время", - отметил военнослужащий ВСУ.

Он отметил, что на Горловском направлении ВСУ готовились не один месяц, понимая, что вражеская техника может развернуться в их сторону.

"Мы подготовлены. Есть определенный участок, который придется пройти противнику и положить свою технику и личный состав. Если вы посмотрите на карту, то будет логично, что враг после Авдеевки будет понемногу давить на нашем участке, потому что ему нужно выравнивать линию фронта", - прокомментировал Иевлев.

Авдеевка - последние новости

Ночью, 17 февраля, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский принял решение о вывод наших подразделений из Авдеевки.

"Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принял решение о выводе наших подразделений из города и переходе к обороне на более выгодных рубежах", - заявил генерал.

Он отметил, что украинские защитники достойно выполнили свой воинский долг, сделали все возможное для уничтожения лучших российских воинских частей, а также нанесли оккупантам значительные потери в живой силе и технике.

17 февраля командующий оперативной группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что украинские силы вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. Он отметил, что окружение украинских сил не допущено, личный состав выведен. Сейчас воины заняли оборону на определенных рубежах.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что после выхода из Авдеевки Донецкой области украинским войскам придется отходить и с других рубежей. Также Мусиенко не исключает, что российские оккупанты усилят давление на украинские позиции в районе Купянска.

По мнению аналитиков DeepState, после завершения боев за саму Авдеевку противнику нужно принимать решение, куда перебрасывать основные силы дальше. Враг может попытаться выйти на оперативное пространство западнее города или сконцентрироваться на Купянске, часовом овраге или Работином.

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