Сообщается, что в настоящее время спецназовцы разведки удерживают оборону на заранее подготовленных позициях.

Спецназовцы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в составе Сил безопасности и обороны в течение недели обороняли последнюю дорогу из Авдеевки, нанося колоссальные потери постоянно наступающим штурмовым подразделениям россиян, сообщает ведомство.

"В рамках приказа о скоординированном уходе основных сил, спецназназовцы ГУР МО Украины совместно с воинами ССО, 3-й отдельной штурмовой бригады, 225-го отдельного штурмового батальона, 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ обеспечивали эвакуационный коридор", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в настоящее время спецназовцы удерживают оборону на заранее подготовленных позициях для предотвращения дальнейшего продвижения войск РФ.

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Вывод ВСУ из Авдеевки - что сообщалось

Ночью 17 февраля стало известно, что украинские силы вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. Сделали они это согласно полученному распоряжению.

Как заверил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, окружение украинских сил не допущено, личный состав выведен, воины заняли оборону на определенных рубежах.

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