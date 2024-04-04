Юсов отметил, что по его мнению, "подобные радости будут и в будущем также".

В разведке оценили удар по завозу по сборке российских "шахедов" в Елабуге в Татарстане, сказав, что получены "хорошие результаты". Об этом отметил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона Единых новостей.

Он в очередной раз отметил, что не будет подтверждать или опровергать отношение ГУР к этому.

"Все видели, что хорошие летательные объекты долетели в этот замечательный день в несколько военных объектов на территории оккупированного Россией Татрстана. По предварительной информации, поражено предприятие по сбору "шахедов". Там есть значительные разрушения производственных мощностей и затруднено продолжение работы предприятия. Это хорошие результаты", - прокомментировал представитель украинской разведки.

Видео дня

Юсов отметил, что по его мнению, "подобные радости будут и в будущем также".

"И радиус их будет увеличиваться", - добавил он.

Атака на Татарстан - детали

В ночь на 2 марта были нанесены удары по двум объектам РФ в Татарстане. Одной из целей стал нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске, где после удара возник пожар. Второй целью стал завод по производству "Шахедов", который расположен в городе Елабуга. Позже источники сообщили, что за атакой на НПЗ стоят Служба безопасности Украины и ГУР. По данным источников, украинский дальнобойный дрон попал в установку первичной переработки нефти на НПЗ в Нижнекамске, после чего там возник пожар. Мощность этой установки составляла 8 млн тонн нефти, а это - 2,6% от общей годовой переработки РФ в год. Кроме того, этот завод входит в пятерку крупнейших НПЗ России.

Очевидцы атаки по российскому заводу по производству беспилотников в Елабуге зафиксировали, как легкомоторный самолет врезался в завод, который выпускает сконструированные в Иране беспилотники типа "шахед". В результате атаки произошел мощный взрыв. Масштабы атаки свидетельствуют о том, что размер взрывной нагрузки самолета, переделанного в дрон-камикадзе, был достаточно большим.

До сих пор неизвестно, какими средствами было нанесено поражение по этим двум объектам россиян.

Эксперт Иван Киричевский заявил, что после успешных ударов по военному и нефтеперерабатывающему заводам в Татарстане очевидно, что Украина смогла создать средство поражения, мощнее дрон-камикадзе "Шахед".

Вчера Юсов заявил, что оружие от партнеров Украины не использовались при поражении объектов в Татарстане. Представитель ГУР не ответил, чем именно наносились удары по объектам в Елабуге и Нижнекамске, находящихся на расстоянии более 1000 километров от Украины, однако отметил при этом, что украинская отрасль беспилотных летательных аппаратов развивается очень неплохо.

Вас также могут заинтересовать новости: