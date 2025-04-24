Он провел под завалами более 6 часов.

Из-под завалов дома в Святошинском районе Киева, который был разрушен в результате российского удара, спасли живого мужчину. Об этом сообщил спикер ГСЧС в городе Киеве Павел Петров. Он отметил, что 29-летний мужчина под завалами находился более 6 часов.

Спикер ГСЧС рассказал, что во время минуты тишины спасатели услышали голос мужчины из-под завалов, он был в сознании и с ним поддерживали разговор. При этом спасатели определили по голосу, где находится мужчина

По его словам, спасатели постепенно раскопали мужчину, высвободили конечности, чтобы не навредить ему и передали медикам.

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Российский удар по Киеву - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня Россия ударила ракетами и дронами по Украине, в частности по Киеву. В Святошинском районе столицы возгорание и частичное разрушение жилого дома, там под завалами еще находятся люди.

Сейчас известно о 9 погибших в результате российского удара, еще более 70 получили различные травмы. В больницах в настоящее время находится 31 человек, в том числе - 5 детей.

Также сейчас спасатели ищут двух детей, которых до сих пор не могут найти на месте происшествия.

Как сообщил Роман Ткачук, директор департамента муниципальной безопасности КГГА, дом в Святошинском районе, в который произошло попадание, полностью разрушен. Там проживало 15 человек, пока нашли только 6.

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