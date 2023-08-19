В результате вражеской атаки ранения получили две женщины.

В ночь на субботу, 19 августа, российские захватчики снова атаковали Хмельницкую область, в нескольких селах Хмельницкого района 30 домов повреждены взрывной волной, в 32 домовладениях выбиты окна и двери.

Две женщины получили ранения осколками стекла, а еще шесть человек обратились в больницу в шоковом состоянии, сообщил первый заместитель руководителя Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

"Оперативные группы продолжают работу по обследованию и выявлению последствий ночной атаки врага", - отметил чиновник.

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Напомним, сегодня ночью в Хмельницкой области была объявлена воздушная тревога. Позже стало известно, что в регионе прогремели взрывы.

Утром командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщило, что в течение ночи россияне запустили по Украине 17 иранских беспилотников-камикадзе типа Shahed-136/131.

В ВСУ добавили, что наша противовоздушная оборона сбила большинство дронов противника. По данным командования, враг запустил беспилотники из района Курска, и они залетали на нашу землю с северо-востока.

Стоит отметить, что в целом с момента полномасштабного вторжения РФ украинские воины уже ликвидировали 4 282 вражеских дрона.

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