Всего враг запустил 17 дронов-камикадзе.

В течение прошлой ночи враг запустил по Украине 17 дронов-камикадзе "Shahed-136/131". Большинство было сбито силами ПВО, сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что дроны были запущены из района Курска, поэтому заходили они на украинскую территорию с северо-востока.

"В северных и центральных, а также и западных областях работала противовоздушная оборона. Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 15 вражеских беспилотников", – отмечается в сообщении.

Видео дня

Кроме того, за прошедшие сутки украинские зенитчики уничтожили шесть беспилотников оперативно-тактического уровня разных типов и один ударный дрон "Ланцет".

В свою очередь украинская авиация вчера нанесла более 10 групповых ударов по вражеским объектам – районам сосредоточения личного состава, складам оружия и стоянкам военной техники.

Обновлено в 8:52 Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что перед ночной атакой дронов враг напряг ситуацию, выведя на дежурство в Черное море надводный ракетоноситель, снаряженный восемью "Калибрами".

"Очевидно, это было как отвлекающий маневр, потому что атака позже произошла уже на северном направлении. "Шахеды" запускались где-то с Курского направления. И в нашу зону ответственности фактически не долетали, а работали по другим регионам", - сказала спикер.

Война в Украине - последние новости

За прошедшие сутки на фронте произошло 36 боевых столкновений. Силы обороны наступали на Мелитопольском и Бердянском направлениях, тогда как российский агрессор атаковал украинские позиции на Купянском, Бахмутском Авдеевском и Марьинском направлениях.

В предыдущие дни российские оккупанты совершили безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе села Урожайного Донецкой области, об освобождении которого было сообщено 16 августа.

Вас также могут заинтересовать новости: