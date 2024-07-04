Вражеские БпЛА сбивали в пределах Киевской, Черниговской, Житомирской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областей.

В ночь на 4 июля противник атаковал Украину 22-мя ударными БпЛА типа Shahed-131/136 из Курской области (РФ).

Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук в Telegram. "В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями, расчетами мобильных огневых групп Сил обороны и средствами РЭБ Воздушных Сил ВСУ сбит 21 "шахед", - заявил он.

По словам Олещука, вражеские БпЛА сбиты в пределах Киевской, Черниговской, Житомирской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областей.

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Атаки вражеских дронов

В ночь на 4 июля оккупанты совершили очередную дроновую атаку на Украину. В частности, несколько волн "шахедов" летели на Киев.

Киевская городская военная администрация в Telegram заявляла, что все "шахеды", которые атаковали столицу, уничтожила противовоздушная оборона. Враг запустил дроны с территории Курской области РФ. К Киеву "шахеды" приближались волнами и с разных направлений. ПВО отработала результативно, уничтожив все дроны на подступах к столице. В Киеве, предварительно, без жертв и разрушений.

В то же время, потери России в Украине в течение суток увеличились - украинские защитники уничтожили 1 тысячу 200 российских оккупантов. Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения по состоянию на сегодняшнее утро составляют 547 тыс. 470 человек.

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