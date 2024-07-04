Разведывательные БПЛА действуют на пределе высот 5-6 километров, подчеркнул Коваленко.

Мобильные группы, которые противодействуют ударным БПЛА типа "Шахед", не будут эффективными против российских разведывательных дронов. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Если мы говорим об "Орлане-10", – это разведывательный дрон. "Орлан-10", Supercam, ZALA, "Картограф" и другие – это все разведывательные БПЛА, которые действуют на пределе высот 5-6 километров. Сухопутная мобильная группа перехвата, которая эффективна против "Шахеда", не действенна против этих средств. Потому что "Шахед" летает на высоте 1-1,5 километра, эти – 5-6 километров", – пояснил он в эфире телеканала "Киев24".

По его словам, решением может стать использование легкой авиации. Примером этого стала Одесса, где этот вопрос пытаются решить использованием поршневого самолета "Як-52".

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"Охоту за разведывательными БПЛА устраивают именно с помощью этих самолетов. Возникает вопрос: нет пилотов в Днепре, нет пилотов в Запорожье? Нет пилотов в Полтавской области, чтобы перехватывать "Орланы" до выхода на их позицию проведения разведывательных операций?! В том то и вопрос, что они есть. Но где они? Почему они сейчас не помогают своим городам, чтобы они (российские оккупанты, – ред.) не наносили такие кровавые террористические удары ракетным оружием?" – добавил Коваленко.

Как Украина может бороться с российскими разведдронами

Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский считает, что использование самолетов Як-52 против российских разведывательных БПЛА – это действенный метод борьбы, однако проблема является более глобальной.

По его словам, помочь также может создание систем низковысотного радиолокационного поля. Это позволит выявлять такие воздушные объекты и уничтожать уже различными типами механизмов

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