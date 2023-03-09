Ракету сбили в Черниговской области.

В Оперативном командовании "Север" показали обломки крылатой ракеты, сбитой 9 марта в районе Прилук Черниговской области.

"Прошлая ночь была результативной для сил обороны Черниговщины: ПВО уничтожило крылатую ракету в районе Прилук", - говорится в сообщении.

Всего силы противовоздушной обороны Украины 9 марта сбили 34 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" и 4 БПЛА Shahed-136/131.

Видео дня

Удар 9 марта - что сообщалось

Российские войска в ночь на 9 марта совершили массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры, выпустив 81 ракету разного базирования.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, россияне пытаются снова запугать украинцев, возвращаясь к своей жалкой тактике. По его словам, оккупанты могут только терроризировать мирных людей: "Это все, на что они способны. Но это им не поможет".