Цель с первого выстрела удалось ликвидировать на одном из направлений фронта.

Вооруженные силы Украины в очередной раз "похоронили" на одном из направлений украинского фронта технику россиян. На этот раз за десятки километров удалось поразить вражеский ЗРК.

Снайперским мастерством отметились артиллеристы 26-й артиллерийской бригады им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича. Соответствующий ролик опубликовал СтратКом ВСУ в Telegram.

"Словно снайперы, за десятки километров поражают цель с первого выстрела. Только калибр "винтовки" несколько больше - 155мм", - отметили там.

Кадры сняты на одном из направлений фронта в Луганской области.

ВСУ обнаружили дронами "заначку" оккупантов

Бойцы Украины ежедневно сдерживают многочисленные атаки оккупантов на разных участках войны и время от времени показывают особенно мощные или даже смешные моменты в социальных сетях.

Так, недавно россияне пытались тайком спрятать свою зенитную установку, рассчитывая, что наши военные ее не заметят. Однако, зря, "возмездие" за военные преступления россиян ВСУ организовали с помощью искусного использования дронов.

Напомним, что некоторые эксперты разделяют мнение, что ВСУ могут даже устроить "хлопки" РФ на 9 мая, применив дроны.

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