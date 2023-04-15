За тем, как горит техника врага, можно наблюдать вечно.

Вооруженные силы Украины атаковали дронами военную "заначку" оккупантов: враг пытался спрятать на одном из участков фронта зенитную установку.

Однако благодаря удачной работе операторов дронов из 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко, планы врага сошли на нет. Соответствующий ролик опубликовал СтратКом ВСУ в Telegram.

В кадре видно, как ярко пылает техника оккупантов:

Видео дня

ВСУ показали впечатляющую работу с гранатами F-1

Напомним, что накануне СтратКом ВСУ также порадовал роликом, как наши защитники забросали россиян гранатами F-1. Тогда отличились солдаты 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев.

Несмотря на тяжелые бои на фронте, наши военные стараются не терять юмора. Они остроумно назвали свои действия акционным предложение доставки гранат в окопы врага.

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