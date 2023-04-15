Вооруженные силы Украины атаковали дронами военную "заначку" оккупантов: враг пытался спрятать на одном из участков фронта зенитную установку.
Однако благодаря удачной работе операторов дронов из 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко, планы врага сошли на нет. Соответствующий ролик опубликовал СтратКом ВСУ в Telegram.
В кадре видно, как ярко пылает техника оккупантов:
ВСУ показали впечатляющую работу с гранатами F-1
Напомним, что накануне СтратКом ВСУ также порадовал роликом, как наши защитники забросали россиян гранатами F-1. Тогда отличились солдаты 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев.
Несмотря на тяжелые бои на фронте, наши военные стараются не терять юмора. Они остроумно назвали свои действия акционным предложение доставки гранат в окопы врага.