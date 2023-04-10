На позициях РФ - сплошным дым и пепел.

Вооруженные силы украинцев порадовали удачным уничтожением опорного пункта войск РФ на Новопавловском направлении. От позиций россиян остался лишь пепел.

Соответствующий ролик опубликовал СтратКом ВСУ в Telegram. Хирургической точностью поразили бойцы отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого.

После обнаружения "цели" украинские защитники "накрыли" оккупантов из 60-мм и 82-мм минометов: уничтожили пулеметную позицию, АГС, и РПГ с боекомплектом.

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ВСУ сегодня отметились мощными ударами по РФ

Напомним, что сегодня Вооруженные Силы Украины отличились отличной работой в небе над Сумской и Черниговской областях.

Там враг опрометчиво применил разведывательные БПЛА. Благодаря действиям украинских войск, удалось сбить сразу два аппарата. Вероятно, речь идет об "Орлане-10".

Отметим, что сегодня руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк предупредила, что враг усилил воздушную разведку и, возможно, готовится к новой атаке по Украине.

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