Вооруженные силы украинцев порадовали удачным уничтожением опорного пункта войск РФ на Новопавловском направлении. От позиций россиян остался лишь пепел.
Соответствующий ролик опубликовал СтратКом ВСУ в Telegram. Хирургической точностью поразили бойцы отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого.
После обнаружения "цели" украинские защитники "накрыли" оккупантов из 60-мм и 82-мм минометов: уничтожили пулеметную позицию, АГС, и РПГ с боекомплектом.
ВСУ сегодня отметились мощными ударами по РФ
Напомним, что сегодня Вооруженные Силы Украины отличились отличной работой в небе над Сумской и Черниговской областях.
Там враг опрометчиво применил разведывательные БПЛА. Благодаря действиям украинских войск, удалось сбить сразу два аппарата. Вероятно, речь идет об "Орлане-10".
Отметим, что сегодня руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк предупредила, что враг усилил воздушную разведку и, возможно, готовится к новой атаке по Украине.