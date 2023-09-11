Высокоточные боеприпасы – это аргумент, против которого у российской армии нет ответа, - офицер артразведки Арти Грин

Офицер артиллерийской разведки на Восточном направлении, военный эксперт Арти Грин в интервью УНИАН рассказал, насколько эффективны западные артиллерийские системы, достаточно ли снарядов у Сил обороны Украины, угрозах российских "Ланцетов" и как теперь выглядят артиллерийские дуэли.

Около 95% потерь на этой войне – это потери от артиллерии. Даже при штурмовых действиях основную массу потерь доставляют осколки мин, снарядов, воздействующие на атакующие подразделения. О том, как проходит война артиллерий, УНИАН пообщался с офицером артиллерийской разведки на Восточном направлении Арти Грином.

Западные аналитики говорят, что сейчас украинская артиллерия стала намного точнее и массово уничтожает артиллерию противника при том, что враг не может ответить тем же. Насколько это соответствует действительности?

Скорее всего, это правда. Об этом говорит пропорция потерь. Несмотря на то, что мы ведем атакующие действия, пропорция потерь, в том числе техники, существенно в нашу пользу. То есть, мы лучше в разведке целей и у нас есть эффективные средства поражения - как высокоточные, так и обычные. Статистика говорит сама за себя, есть не только подсчеты, которые делают Генштаб и Конашенков. Независимая Oryx показывает, что наша работа эффективней. В первую очередь, за счет того, что мы лучше контролируем поле боя и ближайшие тылы.

Какие преимущества у западной артиллерии?

Западная артиллерия более дальнобойная. То есть, одно артиллерийское орудие имеет больший радиус: как по флангам можно работать, в отличие от советской артиллерии, так и в глубину. Поэтому есть, как минимум, несколько средств поражения, которые достают до целей, обнаруженных на достаточно большой глубине.

Естественно, тот, кто управляет огнем артиллерии, выбирает наиболее эффективные методы поражения и осуществляет это поражение. Точность? Тут сложно сказать. Но дальность – совершенно точно. Плюс – номенклатура боеприпасов. Высокоточные боеприпасы – это аргумент, против которого у российской армии нет ответа.

Как вы можете качественно оценить западную артиллерию?

В ней применяется более современная система управления огнем, которая позволяет ускорить время между обнаружением цели и ее поражением. По качеству я вам такую вещь скажу. Когда-то я работал с двумя разными дивизионами. Один стрелял, как швейная машинка, "клал" по посадке. Другой – не мог в поле попасть, стрелял с большим разбросом. И я спросил у командира дивизиона, который попасть не мог: "Что случилось? И у тебя "семерки", и у них "семерки", а у вас не получается…". В ответ он что-то начал рассказывать про канадские стволы, которые "хуже" американских, ну, и прочую "пургу". На самом деле, у нас действительно есть подразделения, которые очень эффективны. Просто смотришь и любуешься, как они работают. А есть, которым еще много есть над чем работать. Хотя за эти полтора года войны и они стали лучше.

По западной технике я вам скажу так: западному производителю может повезти, а может не повезти. Если его техника попадет в хорошие руки, то она покажет хороший результат. Если в плохие руки – это окажется самая "плохая" техника в ВСУ. В условиях интенсивной работы "Ланцетов" по ближайшим тылам, уничтожить М777 сложнее, чем "Панцергаубицу", потому что ее проще спрятать. Вероятность обнаружения в той же зоне "Панцергаубицы" и М777 значительно в пользу "семерок". Если бы мне дали сейчас выбирать в этих условиях и в этом театре военных действий, я бы выбрал М777.

Насколько полномасштабное вторжение качественно изменило украинскую артиллерию?

ВСУ до 2013 года практически растеряли всю свою квалификацию, особенно в области артиллерии. Была уничтожена как класс артиллерийская разведка. Уровень лучших артиллерийских офицеров был ниже среднего в советской армии. С 2014 года постепенно это все начало восстанавливаться. Появились подразделения артиллерийской разведки. Начала совершенствоваться система управления огнем. А в 2022 году в армию влилось большое количество специалистов, которые реализовали себя на "гражданке". И они свои знания в менеджменте, в IT применили в ВСУ. И мы сейчас имеем, наверное, самые инновационные в мире системы контроля поля боя, ближайших тылов противника и системы управления огнем.

Они, может быть, не вылизаны до уровня конечного продукта, идет творческий процесс, причем в разных подразделениях придумывают что-то новое, а потом обмениваются опытом. За эти полтора года мы сделали гигантский шаг, в первую очередь, в управлении огнем артиллерии. Засунуть снаряд и дернуть за шнурок – там много ума не надо: две недели подготовки и расчет работает нормально. А вот система управления огнем – тут есть над, чем работать. И мы уже сделали гигантский шаг вперед.

Украинские артиллеристы легко обучаются владению западными системами?

Основная дисциплина или объем знаний, которыми необходимо обладать, относятся к управлению огнем. Освоить западную систему, например, "Панцергаубицу", артиллерист, который работал советской системе, сможет всего за пару недель. А вот управление огнем… За эту войну было уже несколько, скажем так, "апдейтов" этой системы. То, как сейчас производится управление огнем, совсем непохоже на то, что было полтора года назад. И постоянно эта область улучшается. Я думаю, что противник в этом очень сильно отстал.

У нас очень большое преимущество – в эту войну в армию влилось большое количество людей, обладающих широким спектром знаний, в том числе в области IT. При том, что это, как правило, рядовые или сержанты, они позволили ВСУ сделать такой рывок в области управления огнем, что мы сделали реально качественный шаг вперед. По каким-то позициям, уверен, опередили и НАТОвские системы. Эффективнее идет работа с разведкой. Сами средства разведки – наш "зоопарк" беспилотных средств разведки такой, которого нет в мире. Плюс мир нам помогает своими системами. Эти данные необходимо систематизировать для того, чтобы командир принимал правильные решения - чем поражать и какую выбрать цель. Мы противника больше выявляем и поражаем. И время от обнаружения до поражения сейчас уже минимальное, ниже - сложно представить.

Часто ли вам приходится участвовать в артиллерийских дуэлях?

Артиллерийские дуэли немного отошли в прошлое. Классическая артиллерийская дуэль - там, где вы видите противника, а противник видит вас, и кто быстрее и точнее нанесет удар, тот и победил. Сейчас, по крайней мере, в эту кампанию, таких случаев я не помню. В 2014-2015 годах таких эпизодов было немало, а сейчас - работа на больших дистанциях высокоточным оружием. Если выявляется артиллерия противника, то мы находим средства, которыми ее поражаем не в момент, когда она стреляет, а в момент, когда мы ее выявили и нанесли превентивный удар, выведя из строя систему.

Можно ли сказать, что с начала контрнаступления украинская армия настолько сильно подавила артиллерийские точки противника, что оккупанты стали меньше стрелять в нашу сторону?

То, что стали меньше стрелять, это, скорее, работа по логистическим узлам. Работают наши HIMARS, Shtormshadow, беспилотная авиация оперативно-тактического уровня. Выбиваются склады. И я полагаю, что, в первую очередь, из-за этого возникают провалы в снабжении и существенно снижается на определенных участках интенсивность огня противника.

Какие сейчас у вас цели, по кому в основном стреляете?

Весь спектр целей. Если говорить о моем подразделении, то у нас есть и с достаточно большим радиусом системы, и поменьше. Это работа по переднему краю противника – выбивание пехоты. И работа чуть поглубже – там, где бегают их машины снабжения – МТЛБ, БМП. Ну, и в глубине, где находится их артиллерия и ближайшие к переднему краю склады. Все, что выявляем, практически сразу уничтожаем.

Существуют ли сейчас надежные способы защиты артиллерийских позиций от удара вражеских дронов?

Самый лучший способ защиты – это маскировка. Если вас не обнаружил противник, то он вас и не поразит. Универсальных средств нет. У каких-то подразделений потерь в технике больше, а у каких-то меньше, несмотря на то, что они стоят в одной зоне поражения. Кто-то эффективнее маскируется, кто-то нет. У нас разные подразделения – есть более эффективнее, есть менее, но таблетки против "Ланцетов" мы пока не придумали. Они летают, могут и сейчас здесь находится. Но мы вряд ли привлечем внимание, они ищут большую технику. Правда, если не найдут, выберут любой внедорожник или просто двух человек, где-то стоящих...

Чувствуете ли вы дефицит снарядов у нас и у противника?

Если бы у нас был дефицит снарядов, мы бы не наступали. У нас их достаточно, чтобы эффективно уничтожать противника теми темпами, которыми это сейчас происходит. Другой вопрос, что, конечно, есть перекосы в номенклатуре. Очевидно, что минометных мин у нас значительно меньше, чем необходимо. Причем, это "значительно" измеряется десятками раз: их в 10 раз меньше, чем должно быть. Но того, что есть в наличии - я имею ввиду всю номенклатуру, от HIMARS до тех же мин - достаточно, чтобы эффективно вести поражение противника. И это поражение неизбежно приведет к среднесрочной или даже краткосрочной перспективе взлома фронта и продвижению на какие-то существенные расстояния. Возможно освобождение большей части наших временно оккупированных территорий.

Дмитрий Ключко