Основное требование - обязать правительство и Министерство обороны провести индексацию зарплаты.

Гражданский персонал армии России жалуется на инфляцию, а профсоюзы угрожают судами.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

"Отсутствие индексации заработной платы в условиях ускоренной до беспрецедентных значений инфляции открывает крайне негативное влияние на социально-экономический и, как следствие, морально-психологическое воздействие на гражданский персонал", - говорится в письме председателя архангельского комитета "профсоюза гражданского персонала вооруженных сил РФ".

По данным разведки, в российском военно-промышленном комплексе начинают назревать социальные возмущения из-за стремительного падения заработков и уровня жизни.

"Это логическое следствие астрономических затрат на войну и невозможности обеспечить стабильные поступления в бюджет из-за международных санкций и падения экономики", - констатируют в разведке.

Так, профсоюзные деятели "разуверились в попытках решить вопрос на отраслевом уровне". А значит "в связи с безрезультатностью многочисленных письменных обращений в адрес минобороны и правительства РФ по повышению уровня зарплаты гражданского персонала" предлагается обращение по этим вопросам в верховный суд России.

"Основное требование - обязать правительство и министерство обороны провести индексацию зарплаты. Каким образом это поможет наполнить российский бюджет, авторы обращения не уточняют", - отметили в ГУР и добавили, что этот случай демонстрирует действенность международных экономических санкций и неспособности страны-оккупанта решить социально-экономические проблемы только за счет внутренних ресурсов.

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