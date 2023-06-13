Автор самой эффективной разработки получит контракт на 1 миллион долларов на ее реализацию.

Министерство цифровой трансформации объявило конкурс Drone Hackathon "Anti-Shahеd" на лучшую разработку по уничтожению вражеских беспилотников.

Как рассказали в ведомстве, это второй ежегодный хакатон, который состоится 24 и 25 июня.

"Украинские разработчики смогут запитчить идеи для представителей Сил безопасности и обороны Украины. Если ваш продукт докажет эффективность, а Силы обороны подтвердят, что именно такая разработка необходима здесь и сейчас - получите контракт на 1 миллион долларов", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что средства можно потратить на реализацию или масштабирование разработки, которая будет уничтожать вражеские дроны в украинском небе.

В министерстве отметили, что к хакатону "Anti-Shahеd" могут присоединиться все, кто:

имеет идеи разработок и хочет получить финансирование для реализации идей;

производит БПЛА, которые могут быть эффективными на поле боя;

стремится запитчить (представить) созданные defense-tech разработки, которые помогут бороться с вражескими беспилотниками и уничтожать их.

Дроны-камикадзе "Shahed" - что известно

Как сообщал УНИАН, иранские дроны-камикадзе "Shahed" все еще несут в себе значительную опасность для нашего государства, хотя их сбивать легче, чем российские ракеты.

По словам спикера Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната, несмотря на достаточную эффективность мобильных огневых групп, Украине до сих пор приходится тратить на сбитие дронов-камикадзе дорогостоящие ракеты.

По данным британской разведки, Иран теперь поставляет дроны-камикадзе России большими партиями и помогает стране-агрессору начать производство ударных дронов на своей территории.

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