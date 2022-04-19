Уже на сегодня потери врага перекрывают по численному составу - многие армии европейских стран.

Сейчас россияне начали вторую фазу войны, которая определит третью, которая может пойти по трем сценариям.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в видеокомментарии, распространенном в Telegram.

Он отметил, что противник начал активную фазу наступления на востоке Украины с попыткой окружить украинские войска в районе Изюма, а также на юге, в направлении Волновахи.

"Он (враг – УНИАН) наносит отвлекающие удары, то есть действует в районе Харькова, в районе Гуляйполя. И продолжает пытаться взять город Мариуполь, что ему не удается. Главные усилия он сосредотачивает на продвижении от города Изюм на окружение городов Рубежное, Северодонецк, Попасная, что также ему не удается", - сказал Арестович.

По его словам, оккупанты продолжают действовать "по классической схеме военного искусства".

"Все эти кавалерийские наскоки, которые были в начале войны, они привели их к потерям и поражению под Киевом, Суммами и Черниговом. И сейчас враг сосредотачивает усилия на том, чтобы осторожно прощупать нашу оборону, а потом, если находит слабое место, сосредотачивает там усилия... но наши Вооруженные силы работают ловко", - подчеркнул Арестович.

Именно это, по его словам, происходило прошлой ночью, но у оккупантов не получилось выйти на новые рубежи.

"Попытки политического руководства России, которое гонит свои войска на смерть для того, чтобы выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, и "продать" российскому обществу этот "успех" как главную цель войны – провалится. Наши войска не дадут сделать этого. Волноваться не за что", - заверил Арестович.

Он отметил, что это вторая фаза войны, которая определит третью, которая может пойти по трем сценариям.

"Первый - русские будут пытаться стоять на месте, потратив все свои оперативные резервы, - а это последние их оперативные резервы, которые там сейчас есть, - и вести тактические действия по удержанию территории. Второе - они могут убраться с нашей территории, а третье - они могут снова перейти к мирным переговорам", - сказал советник главы ОП.

При этом он напомнил, что по словам президента Украины Владимира Зеленского, если войска РФ "добьют" Мариуполь, мирных переговоров может не быть.

"Тогда наше главное направление действий будет на полное уничтожение противника, опираясь на западную помощь и на то, что помощи россиянам брать неоткуда", - подчеркнул Арестович.

При этом он сообщил, что на сегодня потери врага, "если их просуммировать, перекрывают по отдельным характеристикам образцов военной техники совместно армию Франции, Германии, Британии, а по численному составу – многие армии европейских стран".

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "специальной военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Почти 5 млн украинцев, спасаясь от войны, покинули свои дома и выехали за границу, еще миллионы стали внутренне перемещенными лицами. По подсчетам ООН по состоянию на 18 апреля в результате действий российских оккупантов в Украине погибли 2072 мирных жителя. 2818 человек были ранены.

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