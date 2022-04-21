Лукашенко сильно пострадает из-за санкций.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович предположил, что белорусский диктатор Александр Лукашенко хочет как-то договориться с Западом.

Об этом он рассказал в интервью Марку Фейгину.

"Лукашенко, я думаю, очень уже хочет договориться с Западом. Я бы так на его месте делал. Потому что он понимает, что ему будет плохо в случае, если Путин уцелеет и путинский режим выиграет. Особенно ему будет плохо из-за санкций и всего остального - маргинализация. А если путинский режим проиграет, ему будет совсем плохо. И ему надо бы какие-то гарантии что ли получить", - заявил Арестович.

Как сообщал УНИАН, по данным ОБСЕ Беларусь не является стороной конфликта в войне России против Украины. Однако украинская сторона отмечает, что Россия использует территорию Беларуси для того, чтобы атаковать Украину.

Напомним, 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет. Но территорию Беларуси используют для нанесения ударов по Украине.

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