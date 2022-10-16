Для повторного наступления на Киев российский диктатор Владимир Путин может использовать 20-30 тысяч своих военных.
Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину.
По его словам, для российской армии подобный маневр закончится повторением Чернобаевки.
"Путин посчитает, что это достаточная угроза, чтобы нам пощекотать нервы или снова попытаться взять какие-то предместья, повторить травму Бучи. Но боюсь, что повторится травма Чернобаевки. Просто в течение нескольких дней произойдет много раз Чернобаевка, и на этом все закончится", - заявил он.
Война в Украине
Войска РФ ранним утром 24 февраля вторглись в Украину. Кремль не объявлял войну Украине, а назвал полномасштабную агрессию "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию" и "демилитаризацию" украинского государства.
С первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину Александр Лукашенко дал Путину территорию страны как военный полигон. Именно из Беларуси двинулись первые танки оккупантов на север Украины, в том числе Киев.
Через полгода Россия ощущает потребность в человеческих ресурсах для продолжения войны, но российской террорист №1 Путин не отказывается от первоначального намерения оккупировать всю территорию Украины.
Поэтому 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По словам российского руководства, привлекать к войне против Украины будут до 300 тысяч человек.
По мнению аналитиков, угроза со стороны Беларуси будет храниться до конца года.
10 октября Лукашенко сообщил о развертывании общей группировки войск России и Беларуси на границе с Украиной. Диктатор объяснял это "обострением на западных границах Союзного государства".
В ночь на 15 октября в Беларусь прибыли первые эшелоны с российскими военными. Всего, по данным украинской разведки, Россия планирует разместить в Беларуси 20 тысяч мобилизованных.