ВСУ удалось ранить и ликвидировать 12 командиров вражеской армии.

В результате обстрела в районе Чернобаевки вчера, 9 июля, удалось ликвидировать и ранить 12 старших офицеров вражеской армии. Они добавились к тем 10, которых ранее "накрыли" огнем в Новой Каховке.

Такой информацией поделился советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович на своей персональной странице на Facebook.

"Вчерашняя, 26-я Чернобаевка, — это ещё плюс 12 старших российских офицеров (генералы/полковники), добавленных к тем десяти, что погибли и ранены чуть севернее, в Новой Каховке, — [уничтожено] командный пункт, склад боеприпасов, несколько десятков единиц техники", — написал Арестович.

Напомним, 10 июля в утренней сводке от Генштаба Вооруженных сил Украины упоминалось о двух ударах по вражеским силам в Чернобаевке. В командовании сообщили, что зафиксированы попадания в командные пункты, скопление техники и полевые склады боеприпасов. Потери рашистов на тот момент уточнялись. Данные Арестовича в Генштабе пока не подтвердили.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: