Ночью 1 июля российские войска выпустили по Одесской области три ракеты Х-22 с самолетов стратегической авиации Ту-22.

Советник главы ОП Алексей Арестович уверен, что России не придется долго ждать на "ответ" ВСУ после жестоких ракетных ударов по гражданской инфраструктуре в Одесской области.

Об этом он написал в Facebook.

"Три Х-22 (такие же ракеты, как и те, что попали в Кременчуге) в жилые дома и базы отдыха в Белгород-Днестровском районе Одесской области. С какими у*банами нам приходится воевать все-таки. Ну ждите ответный привет, у*баны. И долго ждать не придётся", - высказался Арестович.

Русские бомбили ночью Одесскую область: актуальные данные

Ночью 1 июля российские войска выпустили по Одесской области три ракеты Х-22 с самолетов стратегической авиации Ту-22.

Все ракеты попали в объекты гражданской инфраструктуры - в две базы отдыха и жилой дом.

По последним данным, вследствие атаки врага погибли 18 человек, в том числе два ребенка. Еще 30 ранены.

Спасатели разбирают завалы.

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