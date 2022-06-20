По его данным, страна потеряла около 10 тысяч защитников.

Украинская армия с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину потеряла около 10 тысяч убитыми и около 30 тысяч ранеными.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

"Точно не скажу, но приблизительно где-то под 10 тысяч убитыми. Соответственно (ранеными - УНИАН) примерно 1 к 3", - сказал он.

В то же время Арестович отметил, что около 96-98 процентов раненых военнослужащих возвращают обратно в армию.

"То-есть это не те раненые, которые инвалидами остаются навсегда", - отметил советник главы Офиса президента.

Потери России в Украине

Напомним, что по данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины с начала полномасштабного вторжения украинские военнослужащие ликвидировали 33 тысячи 800 российских военных.

Кроме того, с 24 февраля враг потерял: 1 тысячу 477 танков, 3 тысячи 588 боевых бронированных машин, 749 артиллерийских систем, 238 реактивных систем залпового огня, 98 средств ПВО, 216 самолетов, 181 вертолет, 601 беспилотник оперативно-тактического уровня, 130 крылатых ракет, 14 кораблей/катеров, 2 тысячи 527 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 55 единиц спецтехники.

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