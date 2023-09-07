Орлов был сержантом 131-го отдельного разведывательного батальона.

На войне с российскими оккупантами погиб Герой Украины Андрей Орлов. Именно он поднял украинский флаг в освобожденной Снигиревке на Николаевщине и был первым награжденным за освобождение Херсона.

О гибели военного сообщила в Facebook его мама Елена. "Мой сын, мой ребенок, мое все... на щите", – написала она.

В другом посте мать Героя написала о России: "Прокляты все, все, кто живет в той стране!!! И не будет им прощения! Никому!".

Видео дня

Как сообщает ТСН, Андрей Орлов был сержантом 131-го отдельного разведывательного батальона. Ведущие телепроектов, в которых участвовал военный, вспоминают его как человека с бешеным драйвом и энергией.

Андрей Орлов: что известно о павшем воине

14 ноября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении отметил, что присвоил звание Героя Украины сержанту, разведчику Андрею Орлову. При этом сказал, что Орлов еще в сентябре проявил чрезвычайную храбрость и результативность в боях на Херсонщине.

Зеленский рассказывал, что Орлов был ранен, выздоровел, вернулся на передовую и уже 10 ноября 2022 года в составе разведывательного отряда участвовал в освобождении Снигиревки – именно он поднял государственный флаг Украины над зданием районной администрации.

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