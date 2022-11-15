Он в составе разведывательного отряда участвовал в освобождении города.

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины разведчику Андрею Орлову.

Звание присвоено сержанту Андрею Орлову, заявил он в своем видеообращении.

"Еще в сентябре он проявил чрезвычайную храбрость и результативность в боях на Херсонщине. Был ранен, выздоровел. Вернулся на передовую. И уже 10 ноября в составе разведывательного отряда участвовал в освобождении Снигиревки. Именно он поднял украинский флаг над зданием районной администрации", - отметил глава государства.

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Он также сообщил, что вручил в Херсоне 36 орденов Богдана Хмельницкого и "За мужество", еще три ордена передал раненым бойцам.

"В частности, орденом Богдана Хмельницкого I степени отмечен бригадный генерал Александр Тарнавский. В сентябре он стал командующим оперативно-стратегической группы войск "Херсон", и мы видим результат", - заявил президент.

Освобождение Снигиревки

Как сообщал УНИАН, 10 ноября подразделения Сил обороны Украины освободили Снигиревку Николаевской области. Город находился под российской оккупацией с 19 марта.

В Национальной полиции сообщили, что российские солдаты в Снигиревке занимались беззаконием и ужасными пытками в разрушенном здании отдела полиции.

11 ноября глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что украинская армия освободила всю Николаевскую область, однако российские захватчики все еще контролируют территорию Кинбурнской косы.

13 ноября Ким сообщил, что в Снигиревке появилась мобильная связь.

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