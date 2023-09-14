В то же время заявления россиян об их успехах на востоке подтверждения не нашли.

Силы обороны Украины имели успехи в продвижении на южном фронте, а также вокруг Бахмута. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Аналитики в частности зафиксировали продвижение украинских сил в западной части Запорожской области и к югу от Бахмута.

"Геолоцированные кадры, опубликованные 12 сентября, показывают, что украинские силы достигли ограниченных успехов к югу от Работиного (12 км к югу от Орехова) на западе Запорожской области", – отмечают в ISW.

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Также аналитики приняли во внимание заявление Генштаба ВСУ от 13 сентября о том, что украинские силы достигли неуточненных частичных успехов возле Клещиевки (7 км юго-западнее Бахмута), Андреевки (10 км юго-западнее Бахмута) и Курдюмовки (13 км юго-западнее Бахмута).

В то же время ISW не наблюдает визуальных доказательств систематическим заявлениям оккупантов об их продвижении настолько близко к Купянску, чтобы вызвать беспокойство Украины относительно возможного окружения. Аналогично аналитики не видят доказательств заявлениям россиян о том, что они выбили ВСУ из Клещиевки.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал УНИАН, российские оккупанты усиливаются резервами на юге Украины. Это затрудняет продвижение украинских защитников вперед, однако воины Сил обороны продолжают метр за метром освобождать оккупированные территории. Бойцы уверяют, что продвижение в районе Работиного происходит ежедневно.

Как отмечается в вечерней сводке Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 24 боевых столкновения. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

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