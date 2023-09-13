В результате штурмовых действий Силы обороны Украины имеют частичный успех в районах Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки Донецкой области.

В течение суток российские оккупанты совершили безуспешную атаку на Купянском направлении и более 10 атак в районе Марьинки.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, в течение суток произошло 24 боевых столкновения. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

"На Купянском направлении наши защитники успешно отбили атаку противника северо-восточнее Берестового Харьковской области. Враг нанес авиационные удары неподалеку Петропавловки, Кисловки Харьковской области и Новоселовского Луганской области", - отметили в Генштабе.

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На Лиманском направлении враг наступательных действий не вел, но продолжает перегруппировку войск. авиационным ударам там подверглись Новоегоровка, Белогоровка Луганской области и Северск, Спорное Донецкой области, а от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов.

"На Бахмутском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе Богдановки Донецкой области. Вражеские авиационные удары подверглись Курдюмовка и Клещиевка Донецкой области", - говорится в сообщении и отмечается, что под артиллерийским и минометным огнем на этом направлении оказались более 20 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Керамик, Очеретино, Степное, Авдеевка, Ласточкино и Первомайское Донецкой области.

"На Марьинском направлении в течение суток наши защитники успешно отбили более 10 атак врага в районе Марьинки. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки", - сообщили в Генштабе и добавили, что артиллерийским и минометным обстрелам там подверглись около 10 населенных пунктов.

На Шахтерском направлении вражеским авиационным ударам подверглись Пречистовка, Новомайорское и Урожайное Донецкой области, а от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов.

На Запорожском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди которых Работино Запорожской области и Никополь - Днепропетровской, а на Херсонском направлении враг, в частности нанес авиационные удары в районах Одрадокаменки и Приднепровского Херсонской области.

"В то же время силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате штурмовых действий Силы обороны Украины имеют частичный успех в районах Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки Донецкой области, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России и безуспешно пытается осуществлять вооруженные провокации с нарушением государственной границы Украины.

Так, оккупанты нанесли авиационные удары возле Мороховца, Плетеновки Харьковской области и Степки Сумской области, а артиллерийским и минометным обстрелам на этих направлениях подверглись более 30 населенных пунктов.

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Ранее сегодня, 13 сентября, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подчеркнула, что ситуация в Марьинке и Авдеевке обострилась. Российские оккупанты увеличили количество обстрелов там и начали проведение штурмов.

На Купянском и Лиманском направлениях, по ее словам, сейчас наблюдается "уменьшение интенсивности со стороны врага". На Бахмутском направлении у ВСУ "стабильно успехи есть". В то же время на юге есть тенденция продвижения ВСУ.

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