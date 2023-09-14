Россияне пытаются вернуть позиции, однако украинские защитники мужественно стоят и не дают врагу получить желаемое.

Российские оккупанты усиливаются резервами на юге Украины. Это затрудняет продвижение украинских защитников вперед, однако воины Сил обороны продолжают метр за метром освобождать оккупированные территории.

"То, что россияне усиливаются резервами, вызывает определенный дискомфорт и затрудняет наше продвижение вперед. Противнику приходится это делать, поскольку основные подразделения, которые были на этом направлении, уже довольно сильно истощены. Это именно благодаря усилиям подразделений, которые находятся на нашем направлении – и нашей бригады, в частности, и других подразделений. Но я думаю, что, несмотря на то, что враг усиливается, подтягивает резервы, наше продвижение будет продолжаться и метр за метром будем освобождать нашу землю", – рассказал в эфире 1+1 военнослужащий 47-й отдельной механизированной бригады Игорь Ганненко.

Что касается успехов на Запорожском направлении, то продвижение в районе Работиного происходит ежедневно.

"Чтобы вы понимали, это продвижение метр за метром буквально. Это посадка за посадкой. Да, довольно сложно продвигаться, поскольку враг больше года строил фортификационные сооружения, больше года минировал территорию и делал все для того, чтобы усложнить наше продвижение и замедлить наше контрнаступление. Но, несмотря на это, я же говорю, метр за метром удается продвигаться. Да, конечно, мы за это платим определенную цену, но мы все должны понимать, что мы сейчас имеем определенный исторический шанс, имеем поддержку мира, и нам надо сейчас продолжать освобождать наши территории и возвращать свою землю", – подчеркнул боец.

Ганненко отметил, что враг пытается вернуть себе утраченные позиции, однако украинские подразделения мужественно стоят и не дают ему получить желаемое.

"Конечно, нельзя говорить, что россияне не умеют воевать. К сожалению, они умеют это делать. Мне иногда кажется, что они только это и умеют делать – воевать и разрушать все, что есть вокруг. Несмотря на это, наши подразделения мужественно стоят и не дают врагу отбить те территории, которые недавно были освобождены. То есть как только заходит наша пехота на какую-то позицию, сразу же происходит закрепление и уже пехота мужественно стоит и держит позиции", – резюмировал военнослужащий 47-й бригады.

Война в Украине: важные новости

В течение суток, 13 сентября, на передовой произошло более 20 боевых столкновений. Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, оккупанты безуспешно атаковали на Купянском направлении. В то же время в районе Марьинки Донецкой области украинские военные отбили более 10 вражеских атак.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила об обострении ситуации в Марьинке и Авдеевке в Донецкой области. Российские оккупационные войска усилили обстрелы и начали там штурмы. По ее словам, эти два населенных пункта фактически стерты с лица земли в результате мощных обстрелов со стороны врага.

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