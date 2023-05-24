Аналитик отметил, что "Иван Хурс" относится к разведывательным кораблям проекта 18280, созданного уже в бытность такого образования как РФ.

Российские пропагандистские ресурсы пишут про атаку на разведывательный корабль "Иван Хурс".

Как пояснил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, "Иван Хурс" относится к разведывательным кораблям проекта 18280, созданного уже в бытность такого образования как РФ. "То есть, он относится к "современным" кораблям", - отметил эксперт.

Как пояснил Коваленко, в задачи кораблей этого проекта входит обеспечение связи и управления флотом, ведение радиоразведки и радиоэлектронной борьбы, слежение за компонентами американской системы ПРО и ЗРК.

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"Самое интересное то, что за 20 лет существования проекта было построено всего два корабля. То есть, помимо "Ивана Хурса" в составе российского флота есть всего лишь еще один корабль проекта 18280, что делает потерю данной единицы в линейке проекта весьма болезненной для вмф рф", - отметил эксперт.

"Именно поэтому с особым нетерпением ждем официальных подтверждений случившегося", - отметил аналитик.

Ситуация в Черном море

Ранее спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк отмечала, что россияне боятся заходить в гавань Севастополя и из-за этого это выводят больше кораблей на дежурство в Черное море.

А весной прошлого года оккупанты потеряли свой крейсер "Москва".

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