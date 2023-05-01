Корабельная группировка врага сосредоточена в разных районах Черного моря.

Россияне боятся заходить в "родную гавань" Севастополя после подрыва нефтебазы в Казачьей бухте. После "бавовны" оккупанты вывели больше кораблей в Черное море.

Об этом заявила спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Они свое присутствие в Черном море усилили, но усилили его в том смысле, что начали там маневрировать, почти не заходя в те бухты, которые они когда-то называли "родной гаванью" (Севастопольская бухта - УНИАН)", - рассказала Гуменюк.

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Теперь русские корабли идут заправляться в Новороссийск, а не в бухты Севастополя. Сейчас в море 10 кораблей РФ, они маневрируют максимально рассредоточенно в районе, который "считают для себя пока безопасным", - в Черном море ближе к юго-восточному побережью Крыма.

"Они пытаются быть как можно дальше от берега, который контролирует Украина и ее дальнобойное оружие", - добавила Гуменюк.

Взрывы на нефтебазе в Севастополе

В Крыму открылся сезон "бавовны", особенно горячо было в Севастополе в ночь на 29 апреля. Тогда в Казачьей бухте раздался мощный взрыв, после чего вспыхнула нефтебаза, которой россияне присвоили 4-й класс.

В ГУР заявили, что тогда в Севастополе сгорело около 40 тысяч тонн нефтепродуктов оккупантов. Экс-специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, уже сейчас может начать деоккупацию Крыма. Вероятность применения Россией ядерного оружия в ответ на действия Украины по возвращению Крыма является очень низкой.

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