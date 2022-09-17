НАТО рано или поздно вступит открыто в войну, уверен Пинкус.

В НАТО ждут, чтобы какой-нибудь российский снаряд упал на территорию какой-либо из стран-членов. Это позволит Альянсу достойно ответить агрессору.

Такое мнение в эфире телемарафона FREEДОМ высказал американский политик-республиканец Борис Пинкус.

"У меня впечатление, что члены НАТО только и ждут, чтоб какой-нибудь снаряд упал на территории Польши, Скандинавии, прибалтийских стран, чтобы НАТО смогло достойно ответить, а отвечать есть чем", – сказал он.

На замечание о том, что это, вероятно, выгодно для России, которая объясняет свои провалы в Украине тем, что на самом деле воюет с НАТО, Пинкус отметил: "Они уже трубят, что Россия воюет с НАТО, а не с Украиной. Этим они оправдывают отступления, потери и так далее, которые и без этого они скрывают от своего народа. НАТО рано или поздно вступит открыто в войну. Причем надо отдать должное руководству Украины, которое не просило о вступлении солдата НАТО на свою территорию. Украинское правительство постоянно просит соответствующее вооружение, с которым украинцы прекрасно справляются".

Ранее военный эксперт Михаил Притула в эфире марафона заявил, что россияне после побега из Харьковской области утверждают, что якобы столкнулись там с силами НАТО. Вероятно, они перепутали.

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