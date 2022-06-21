Российские силы применяют на Донбассе и на Херсонском направлении изученную годами тактику.

ВСУ "будут все больше получать преимущество" в артиллерии по мере того, как передовые западные вооружения прибывают на передовую.

Об этом в Twitter написал бывший генерал-лейтенант США Марк Хертлинг.

По словам Хертлинга, российские силы применяют на Донбассе и на Херсонском направлении изученную годами тактику - массированные артиллерийские обстрелы, террор местных жителей, восстановление логистических путей.

При этом ВСУ удается бить по путям снабжения армии врага, хотя цепочки поставок РФ "все еще эффективны". Американский военный отмечает "ужасающую" потерю русской техники и оборудования и снижение боевого духа противника.

Бои за восток он сравнил с боксом.

"Это боксерский поединок в супертяжелом весе. За два месяца боев еще не было нокаутирующего удара. Это произойдет, когда российские силы станут более истощенными", - отметил Хертлинг.

Война в Украине: актуальные данные

Россия сосредоточила все усилия по захвату Северодонецка. В настоящий момент в городе продолжаются ожесточенные бои. Как сообщал вечером, 20 июня, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, ВСУ контролируют только территорию завода "Азот".

Продолжается наступление врага на Бахмутском направлении.

В то же время украинские защитники пресекли штурм русских войск в Марьинке - враг бесславно бежал.

Россия нанесла авиаудары по Сумской, Харьковской и Николаевской области.

В акватории Черного и Азовского морей в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины содержатся 5 носителей высокоточного оружия.

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