Пентагон хочет создать аппарат для охоты на вражеские спутники, – СМИ

Ранее сообщалось, что Китай и Россия, вероятно, уже обладают подобным оружием.

Космические силы США ищут компании, которые смогут создать спутники для быстрого сближения с другими объектами на орбите, их осмотра и потенциального взаимодействия. Об этом пишет издание Defence Blog со ссылкой на Командование космических систем США.

Речь идет о программе VICTUS, основная идея которой заключается в быстром выводе готового космического аппарата на орбиту. В отличие от традиционных многолетних программ разработки, спутник должен находиться в состоянии готовности на предприятии-производителе, а после соответствующей команды – отправиться в космос в течение считанных дней.

Базовое требование предусматривает, что аппарат сможет храниться в состоянии готовности до двух лет, а после команды Пентагона должен быть запущен не позднее чем через 14 дней. В то же время Космические силы США рассматривают и более быстрые сценарии: для спутника с более коротким периодом готовности предусмотрен запуск за 36 часов, а в самом требовательном варианте – за 12 часов. Пока что эти сроки являются дополнительными целями, а не обязательными условиями.

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После выхода на орбиту спутник должен сближаться с другим объектом практически вплотную, после чего менять орбиту и повторять маневр с новой целью. Как рассказывает автор публикации, речь идет о работе на низких и средних орбитах, а также на высокоэллиптических траекториях, по которым спутники движутся к геостационарной орбите. При этом аппарат должен иметь достаточный запас топлива для более чем десятка значительных маневров.

Отдельным требованием является универсальность конструкции. Военные хотят, чтобы платформа спутника не была привязана к оборудованию одного производителя. Датчики и полезные нагрузки различных компаний должны устанавливаться на аппарат по единому открытому стандарту Handle 2.0. Это, по замыслу ведомства, позволит избежать зависимости от одного поставщика на протяжении всего срока действия программы.

Американские военные ожидают от потенциальных подрядчиков информацию об их допуске к секретным данным, производственных мощностях и предыдущем опыте запусков. Компании должны подтвердить наличие соответствующего опыта полётов с января 2021 года.

Как отмечает Defence Blog, это пока лишь этап изучения рынка, а не объявление о будущем контракте. Космические силы США еще не определили бюджет программы и не гарантируют проведение последующего конкурса. Первые спутники планируется получить в 2029 финансовом году, однако эта дата будет зависеть от дальнейшего плана закупок.

Оружие в космосе

Как писал УНИАН, Российская Федерация активно развивает противоспутниковые возможности, в частности, планирует разместить на орбите ядерное оружие, которое в случае взрыва способно вывести из строя до 80% спутников на низкой околоземной орбите и вызвать глобальный хаос в сфере связи и навигации.

Москва также инвестирует в другие виды противокосмического оружия, включая спутники-инспекторы, которые могут преследовать и атаковать аппараты других стран.

Китай также наращивает свой военный потенциал в космосе "ошеломляющими" темпами, создавая различные категории космического оружия, включая спутники с крюками для вытаскивания других аппаратов с орбиты и кинетические средства поражения.

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