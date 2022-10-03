Бойцы из США получали буханку хлеба ежедневно вместе с водой, которая часто была грязной.

Американские граждане, которые добровольцами воевали на стороне Украины, рассказали о своих ужасных 104 днях пребывания в русском плену.

Их цитирует The Washington Post.

Дрюке и Гюина россиянам удалось захватить, когда те выполняли задание на севере Харьковской области. Это было начало лета. По словам Дрюке, когда они пересекали границу с РФ, рашисты ударили их в живот и сказали: "Добро пожаловать в Россию".

Видео дня

Российские военнослужащие завязали глаза и перевезли американцев в палатки. Территория была ограждена, а в одной палатке удерживали по 6-7 пленных. Рашисты думали, что эти американцы не солдаты, которые просто воюют в составе ВСУ, а агенты ЦРУ.

"Они действительно думали, что нас прислало наше правительство или мы получили большую государственную поддержку. Они действительно хотели убедиться, что мы не лжем об этом – и у них были свои способы сделать это", – говорит Алекс Дрюке.

Через четыре дня их перевезли на оккупированную территорию Украины в Донецкой области. Пытки были жуткими. Большинство пленных держали в холодном подвале, разделенном на камеры. Они получали буханку хлеба каждый день вместе с водой, которая часто была грязной. Через стену в соседней камере были слышны крики и плач.

"Это была одна из худших частей - слышать, как людям причиняют боль, и не иметь возможности с этим ничего поделать", - вспоминает американский воин.

Позже этих американских солдат заставили говорить на камеру о коррупции в украинской армии. Это видео должно было стать основой для очередного сюжета российской пропаганды.

21 сентября состоялся обмен пленными, тогда 10 иностранных добровольцев были освобождены благодаря действиям официального Киева и его союзников.

Обмен пленными: что известно

В сентябре состоялся масштабный обмен, когда кума Путина Виктора Медведчука поменяли на 200 защитников Украины. 55 русских пленных тогда поменяли на пятерых командиров "Азова".

Сейчас Украина работает над обменом в формате "всех на всех".