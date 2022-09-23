Турецкий лидер заявил, что обмен пленными между Россией и Украиной стал "важным шагом для прекращения войны".

Виктор Медведчук уехал из Турции в Россию после того, как его обменяли на украинских военнослужащих.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

По его словам, при обмене пленными между Москвой и Киевом у Анкары было 200 имен.

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"Это все наши гости. На одном из них, Медведчуке, президент России Владимир Путин сделал акцент. Мы отправили его в РФ. Мы решительно продолжаем процесс", - сказал Эрдоган.

Турецкий лидер заявил, что обмен пленными между Россией и Украиной стал "важным шагом для прекращения войны". По его словам, решение об обмене при посредничестве Турции было принято в ходе дипломатической переписки с Путиным.

Обмен украинских военнопленных: как это было

Как сообщал УНИАН, Украина вернула из вражеского плена 215 защитников. Обменять удалось 124 офицера и пятерых наиболее известных командиров - Героя Украины Дениса Прокопенко "Редиса" из "Азова", Сергея Волынского "Волыну" из 36-й бригады морской пехоты, Святослава Паламаря ("Азов"), Олега Хоменко ("Азов"), Дениса Шлегу из Нацгвардии Украины, Героя Украины Евгения Бову.

Украина обменяла 200 наших героев на Виктора Медведчука, который уже дал все возможные показания следствию. А 5 командиров - на 55 пленных оккупантов.

Последние сейчас находятся в безопасности в Турции. Местопребывание офицеров держится в секрете ради их безопасности. Согласно договоренностям, военные останутся в Турции до конца боевых действий.

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