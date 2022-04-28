Больше всего тех, кто сейчас работает, среди жителей западных и центральных областей.

Сейчас в Украине наблюдается постепенный рост количества украинцев, которые возвращаются к работе. Сейчас среди тех, кто имел работу до войны, продолжают работать 59% (в марте таких было 46%).

Такие данные опроса обнародовала Социологическая группа "Рейтинг".

"В частности, возросло количество тех, кто работает в обычном режиме (с 23 до 32%). 24% работают частично или удаленно, а 3% - начали работать на новой работе", - говорится в сообщении.

Больше всего тех, кто сейчас работает, среди жителей западных и центральных областей (около 60%).

"Среди южан работают 52%, жителей востока – около 40%. Постепенное восстановление занятости наблюдается в центре, на юге и востоке. Зато на западе с начала апреля ситуация стабилизировалась. В то же время, 39% из тех, кто имел работу до войны, до сих пор ее не имеют (в марте было 53%, в начале апреля – 41%)", - отмечают в ведомстве.

Половина опрошенных (54%), потерявших работу на время войны верят, что смогут вернуться на прежнее место труда. 40% - не верят. Больше всего последних - среди жителей сел, старших опрошенных и женщин.

"Важно, что две трети респондентов, потерявших работу в результате войны, готовы сменить место работы. 58% респондентов не прочь переквалифицироваться на другую профессию, а 49% – готовы работать в другом регионе страны. Больше всего тех, кто готов изменить свою специальность и место работы среди жителей восточных регионов", - говорится в сообщении.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%. Сроки проведения: 26 апреля 2022 г.

Напомним, социологи узнали сколько украинцев полностью верят в победу над Россией.

Вас также могут заинтересовать новости: