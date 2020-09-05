Украина инициирует внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы из-за угроз главаря "ДНР" Дениса Пушилина открыть огонь позициям сил ООС у населенного пункта Шумы.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба вечером 5 сентября в прямом эфире телеканала "Прямой".
"Наш президент был проинформирован об этом, он очень обеспокоен этим. Мы сразу сделали шаг: мы, Украина, созываем внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы буквально на завтра", - отметил он.
Кулеба заявил, что на внеочередном заседании ТКГ 6 сентября украинская делегация попытается предотвратить обстрелы позиций ООС.
«Мы никогда не пойдем на неприемлемые уступки, но режим прекращения огня должен действовать», - отметил министр.
Угрозы Пушилина в адрес ВСУ
- Главарь боевиков Денис Пушилин пригрозил открыть огонь по позициям украинских военных 8:00 7 сентября. Причиной будущих обстрелов он назвал якобы нарушения украинской стороной договоренностей, достигнутых 22 июля относительно режима тишины.
- Пушилин утверждает, что боевики требовали от ВСУ закопать траншеи, которые были вырыты бойцами якобы после 22 июля, а затем еще и предупреждали, что «имеют полное право» устранить «указанные нарушения самостоятельно».
- Главарь оккупантов добавил, что ожидал требований, но не получил от украинской стороны подтверждение.
- Боевики хотят открыть прицельный огонь по «незаконно возведенным инженерным конструкциям» в районе населенного пункта Шумы.
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