Кулеба заявил, что на внеочередном заседании ТКГ 6 сентября украинская делегация попытается предотвратить обстрел позиций ООС.

Украина инициирует внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы из-за угроз главаря "ДНР" Дениса Пушилина открыть огонь позициям сил ООС у населенного пункта Шумы.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба вечером 5 сентября в прямом эфире телеканала "Прямой".

"Наш президент был проинформирован об этом, он очень обеспокоен этим. Мы сразу сделали шаг: мы, Украина, созываем внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы буквально на завтра", - отметил он.

Кулеба заявил, что на внеочередном заседании ТКГ 6 сентября украинская делегация попытается предотвратить обстрелы позиций ООС.

«Мы никогда не пойдем на неприемлемые уступки, но режим прекращения огня должен действовать», - отметил министр.

Угрозы Пушилина в адрес ВСУ

Главарь боевиков Денис Пушилин пригрозил открыть огонь по позициям украинских военных 8:00 7 сентября. Причиной будущих обстрелов он назвал якобы нарушения украинской стороной договоренностей, достигнутых 22 июля относительно режима тишины.

Пушилин утверждает, что боевики требовали от ВСУ закопать траншеи, которые были вырыты бойцами якобы после 22 июля, а затем еще и предупреждали, что «имеют полное право» устранить «указанные нарушения самостоятельно».

Главарь оккупантов добавил, что ожидал требований, но не получил от украинской стороны подтверждение.

Боевики хотят открыть прицельный огонь по «незаконно возведенным инженерным конструкциям» в районе населенного пункта Шумы.

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Автор: Андрей Василюк