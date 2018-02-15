В СММ ОБСЕ увидели угрозу в размещении боевиками остатков боеприпасов в музее

Наблюдатели ОБСЕ выразили обеспокоенность, что экспозиция неразорвавшихся боеприпасов создает опасность для людей.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) считают, что размещение контролируемыми Россией боевиками остатков боеприпасов в музее в оккупированном Старобешево Донецкой области угрожает его посетителям.

Читайте такжеМиссия ОБСЕ за сутки зафиксировала 216 взрывов на Донбассе

Об этом говорится в отчете миссии в период с 19:30 12 февраля до 19:30 13 февраля, опубликованном на сайте ОБСЕ.

«В музее в населенном пункте Старобешево (неподконтрольный правительству, 32 км к юго-востоку от Донецка) наблюдатели видели остатки боеприпасов, которые были выставлены в нескольких экспозициях. Работники музея сообщили СММ о том, что цель этих экспозиций - повышение уровня осведомленности местных жителей, в частности, школьников, об опасности, которую представляют мины и неразорвавшиеся боеприпасы», - говорится в отчете.

Однако, как отметили в СММ, по оценке наблюдателей, наличие остатков боеприпасов в музее создает потенциальную угрозу для его посетителей.