Использование оружия в населенных пунктах стало типичной чертой конфликта на Донбассе – Хуг

На прошлой неделе миссия ОБСЕ продолжала документировать факты влияния вооружения на гражданское население.

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Хуг заявляет, что применение вооружения в местах массового скопления людей на Донбассе стало типичной чертой конфликта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге в Киеве.

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"Действительно, использование вооружения в зоне населенных пунктов и в местах массового скопления людей стало типичной чертой конфликта", - подчеркнул Хуг.

По его словам, на прошлой неделе миссия продолжала документировать факты воздействия применения сторонами запрещенного Минскими соглашениями вооружения на гражданское население.

"В Докучаевске мы подтвердили информацию о том, что 6 гражданских лиц получили ранения в результате ведения боевых действий", - сказал Хуг.

Также он отметил, что вечером 28 января и в ночь на 29 января камера СММ на Донецкой фильтровальной станции зафиксировала ряд нарушений режима прекращения огня.

В частности, камера СММ, которая установлена на одном из зданий Донецкой фильтровальной станции, зафиксировала, как снаряд попадает в здание ГФС. "Камера осталась в рабочем состоянии. Эта камера расположена рядом с другим сооружением на объекте, где хранится хлор. Прямое попадание в емкость с хлором может обернуться экологической катастрофой с последствиями для здоровья гражданского населения, проживающего в близлежащих населенных пунктах", - подчеркнул Хуг.

Кроме того, по его словам, на прошлой неделе СММ подтвердила факт смерти 57-летнего мужчины, погибшего в Еленовке 21 января.

Также наблюдатели встречались в оккупированном Донецке с 20-летним мужчиной и в контролируемом правительством Украины Верхнеторецком 30-летним мужчиной, получившими ранения в результате взрыва необезвреженных боеприпасов.