На вывод российского вооружения с Донбасса необходимо будет много времени - Тука

14:15, 13 февраля 2018
Война
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Тука напомнил об одной из главных проблем введения миротворцев на Донбасс / фото УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Тука сказал в Киеве на заседании круглого стола на тему: «Миротворческая миссия ООН - возможности и риски для безопасного мира».

По его словам, не секрет, что Российская Федерация за время оккупации Донбасса завезла в регион огромное количество вооружения, и его вывоз после окончания войны «продлится не месяц и не два».

"Но вместе с тем возникают два вопроса. У меня нет сомнений, что Российская Федерация не будет желать оставить свое оружие на территории Украины после введения миротворческой миссии. Вопрос первый: на каких юридических основаниях Россия будет вывозить это вооружение на территорию Российской Федерации? Ведь "их там нет". Если они там есть, тогда это оружие, найденное шахтерами, как говорил Путин, в шахтах, должно остаться нам, потому что это наше оружие.

Этот вопрос достаточно контроверсионный, и его уже надо начинать хотя бы обдумывать, и искать пути выхода из этой ситуации", - сказал Тука.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2017 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в составе 1-го и 2-го армейских корпусов Вооруженных сил РФ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской области находятся 35,5 тысячи человек.

Эти группировки имеют 478 танков, 848 бронемашин, до 208 систем залпового огня, до 750 минометов, три противотанковых средства.

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Теги: #Тука#введение миротворцев Донбасс