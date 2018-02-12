Вчера боевики обстреливали ВСУ на всех направлениях: в ход шли запрещенные минометы

В общем, за прошедшие сутки, по всей линии соприкосновения, противник провел 9 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины.

В течение минувших суток агрессор продолжал применять по позициям защитников Украины минометы различных калибров, нарушая Минские договоренности.

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Как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, на Луганском направлении враг, днем и в темное время суток, вел огонь из вооружения БМП, гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку Зайцево.

На Донецком направлении, противник сосредоточил свою огневую активность на приморской участке обороны ВСУ. В частности, минометы калибра 120 и 82-мм враг применил вблизи Талаковки. При этом захватчики сопровождали обстрелы огнем из вооружения БМП. «Вблизи Водяного и Широкино зафиксирован вражеский огонь из минометов различных калибров. Кроме того, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования нарушали перемирие в пригороде Авдеевки», – говорится в сообщении.

В общем, за прошедшие сутки, по всей линии соприкосновения, противник провел 9 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. Вследствие вражеского огня ни один военнослужащий сил АТО не пострадал.