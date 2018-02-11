Боевики сегодня совершили 8 обстрелов позиций сил АТО - штаб

Оккупанты продолжают использовать оружие, запрещенное Минскими договоренностями.

С начала суток в районе проведения антитеррористической операции на Донбассе зафиксировано 8 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины со стороны боевиков, никто из украинских воинов не пострадал.

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Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00 11 февраля 2018 года.

"Российско-оккупационные войска продолжили обстреливать опорные пункты Вооруженных сил Украины, в том числе и из оружия, запрещенного Минскими договоренностями", - сообщили в штабе.

На Луганском направлении, сказано в сводке, боевики из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по опорным пунктам сил АТО неподалеку от Зайцево.

На Донецком направлении оккупанты нарушали перемирие из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки. На приморском участке обороны сил АТО террористы применили вооружение БМП, минометы калибра 120 мм и 82 мм по украинским защитникам неподалеку от Талаковки.

Также из минометов различных калибров оккупанты вели огонь по опорным пунктам вблизи Водяного и Широкино.