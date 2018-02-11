Боевики вновь обстреляли Донецкую фильтровальную станцию
16:50, 11 февраля 2018
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Повреждены бетонные изгороди и дома фильтров, персонал станции переждал обстрел в бомбоубежище.
В результате обстрела на ДФС повреждены бетонные ограды и здания фильтров / фото umoloda.kiev.ua
На Донетчине боевики обстреляли Донецкую фильтровальную станцию.
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Как сообщает пресс-служба министерства по вопросам временно оккупированных территорий, в результате обстрела повреждены бетонные ограды и здания фильтров - пробито бетонные перекрытия.
Сообщается также, что персонал станции скрывался в бомбоубежище.
Отмечается, что по состоянию на 10:00 воскресенья ДФС работает в штатном режиме.
В результате обстрелов Донецкой фильтровальной станции повреждены бетонные ограды и здания фильтров - пробито бетонные перекрытия. Персонал скрывался в бомбоубежище, по состоянию на 10.00 ДФС работает в штатном режиме.— МТОТ (@mtot_gov_ua) February 11, 2018
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