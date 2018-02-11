Боевики вновь обстреляли Донецкую фильтровальную станцию

16:50, 11 февраля 2018
Война
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Фото umoloda.kiev.ua

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Как сообщает пресс-служба министерства по вопросам временно оккупированных территорий, в результате обстрела повреждены бетонные ограды и здания фильтров - пробито бетонные перекрытия.

Сообщается также, что персонал станции скрывался в бомбоубежище.

Отмечается, что по состоянию на 10:00 воскресенья ДФС работает в штатном режиме.

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Теги: #Донецкая фильтровальная станция#боевики обстреливают гражданских