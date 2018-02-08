Сутки в зоне АТО: украинские бойцы сбили четвертый за полтора месяца российский беспилотник

Оккупанты увеличили количество и интенсивность обстрелов. Украинским подразделением ПВО был сбит дрон российского производства «Орлан-10».

За прошедшие сутки российско-оккупационные группировки увеличили количество и интенсивность обстрелов в сторону украинских защитников. Кроме тяжелых минометов, противник на некоторых участках линии разграничения применил танковое вооружение и артиллерию, что является грубым нарушением Минских договоренностей. С наступлением сумерек огневые провокации только усилились, сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО за 7 февраля 2018 года.

В целом за прошедшие сутки было зафиксировано 17 прицельных обстрелов со стороны оккупантов. Вследствие вражеского огня один украинский воин получил боевое травмирование. В удовлетворительном состоянии он был госпитализирован.

Кроме того, за прошедшие сутки зафиксирован очередной факт присутствия российского вооружения на Донбассе. Подразделением ПВО был сбит БПЛА российского производства «Орлан-10». За последние полтора месяца – это уже четвертый сбитый беспилотник этого типа.

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На Луганском направлении в вечернее время эпицентром напряженности стал Светлодарска дуга. Здесь враг применил артиллерийские установки калибра 122-мм и неоднократно вел огонь из 120-мм минометов по позициям наших защитников вокруг Луганского. Десять 122-мм артиллерийских снарядов и около двух десятков 120-мм мин разорвались рядом с опорными пунктами неподалеку Троицкого. В районе Крымского оккупанты обстреливали наших защитников из минометов различных калибров и гранатометов, а у Новгородского – вели огонь из 82-мм минометов и легкого пехотного вооружения.

На Донецком направлении в темное время суток было относительно спокойно, зато днем агрессор более часа вел огонь из вооружения танка, гранатометов различных видов и крупнокалиберных пулеметов возле Песков. Гранатометы и пулеметы оккупанты применили и на Приазовье, возле Широкиного.

Как сообщал УНИАН, за сутки 6 февраля в результате вражеских обстрелов пострадали четверо бойцов ВСУ.