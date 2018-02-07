В штабе рассказали о состоянии одного из раненых за последние сутки бойцов АТО

По данным штаба, всех раненых оперативно доставили в военные госпиталя.

Состояние одного из пострадавших за последние сутки бойцов АТО медики оценивают как тяжелое.

Читайте такжеСутки на Донбассе: враг увеличил количество обстрелов, пострадали четверо бойцов ВСУОб этом каналу «112 Украина» сообщил руководитель пресс-центра штаба АТО Василий Лабай. «В результате вражеского огня трое украинских воинов получили ранения, двое из них - в Донецкой области, еще один - в Луганской. Еще один военнослужащий в Луганской области получил боевое травмирование. Все наши защитники было оперативно доставлены в военные госпитали, где им оказывается необходимый объем медицинской помощи. Один из наших защитников находится в тяжелом состоянии», - отметил спикер.

Кроме того, Лабай сообщил, что с начала суток вдоль линии разграничения обстрелов не зафиксировано.

«На это время (8:30) режим прекращения огня сохраняется полностью», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в результате 14 обстрелов боевиками позиций сил АТО трое украинских бойцов получили ранения, еще один получил боевую травму.