В Минобороны рассказали о состоянии здоровья раненых вчера в АТО

14:45, 03 февраля 2018
Война
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В Минобороны рассказали о состоянии раненых вчера в АТО / uacrisis.org

Об этом во время брифинга заявил спикер Минобороны по вопросам АТО, полковник Дмитрий Гуцуляк.

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"В результате вражеских обстрелов 2 февраля трое украинских военнослужащих получили ранения в районе Авдеевки. Наши защитники были эвакуированы в военный мобильный госпиталь, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Состояние здоровья двух военнослужащих удовлетворительное, одного — средней тяжести", - рассказал Гуцуляк.

Он также подтвердил смерть украинского военного 1 февраля, который погиб, подорвавшись на неустановленном взрывном устройстве. Как отметил спикер Минобороны, погибший был 1994 года рождения.

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