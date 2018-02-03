В Минобороны рассказали о состоянии здоровья раненых вчера в АТО

Также в Минобороны подтвердили смерть одного украинского военного.

Вчера в результате вражеских обстрелов в зоне АТО были ранены трое военных Вооруженных Сил Украины. Сейчас состояние здоровья двух из них удовлетворительное, третьего - средней тяжести.

Об этом во время брифинга заявил спикер Минобороны по вопросам АТО, полковник Дмитрий Гуцуляк.

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"В результате вражеских обстрелов 2 февраля трое украинских военнослужащих получили ранения в районе Авдеевки. Наши защитники были эвакуированы в военный мобильный госпиталь, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Состояние здоровья двух военнослужащих удовлетворительное, одного — средней тяжести", - рассказал Гуцуляк.

Он также подтвердил смерть украинского военного 1 февраля, который погиб, подорвавшись на неустановленном взрывном устройстве. Как отметил спикер Минобороны, погибший был 1994 года рождения.