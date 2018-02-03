В штабе АТО сообщили о смерти украинского военного

10:01, 03 февраля 2018
Война
2016 0
В зоне АТО погиб военный ВСУ / фото УНИАН

Об этом сообщили на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"По уточненной информации, 1 февраля в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве, к сожалению, погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Выражаем соболезнования родным и близким защитника, который отдал жизнь за мирное будущее Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в зоне АТО ранили трех украинских военных. Боевики четыре раза обстріляи позиции сил АТО из оружия, запрещенной Минскими договоренностями.

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Теги: #АТО#погиб военный АТО