В штабе АТО сообщили о смерти украинского военного
10:01, 03 февраля 2018Война
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Военный ВСУ подорвался на неустановленном взрывном устройстве.
В зоне АТО погиб военный ВСУ / фото УНИАН
В зоне АТО в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщили на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.
"По уточненной информации, 1 февраля в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве, к сожалению, погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Выражаем соболезнования родным и близким защитника, который отдал жизнь за мирное будущее Украины", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в зоне АТО ранили трех украинских военных. Боевики четыре раза обстріляи позиции сил АТО из оружия, запрещенной Минскими договоренностями.
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