За сутки боевики 4 раза обстреляли позиции АТО из запрещенного "Минском" оружия

08:23, 03 февраля 2018
Война
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За сутки боевики 4 раза обстреляли позиции АТО / фото УНИАН

Основная огневая активность боевиков российско-оккупационных войск наблюдалась вчера во светлой поре суток. Агрессор продолжал применять минометы и пехотное вооружение.

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Как сообщили в пресс-центре штаба АТО, "на Донецком направлении противник почти три часа с небольшим перерывом обстреливал позиции украинских защитников из 82-мм минометов, гранатометов разных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки. На юге Донецкой области враг нарушал режим тишины с 82-мм минометов и гранатометов в районе населенных пунктов Лебединское и Павлополь".

При этом вторая половина суток, начиная примерно с 17.00, прошла без нарушения режима прекращения огня, отметили в штабе.

В целом российско-оккупационные войска осуществили 4 обстрелы позиций АТО.

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Теги: #АТО#обстрелы боевиков#обстрел Авдеевки#сводка штаба АТО