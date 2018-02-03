За сутки боевики 4 раза обстреляли позиции АТО из запрещенного "Минском" оружия

Вследствие обстрелов ранены трое украинских воинов.

Основная огневая активность боевиков российско-оккупационных войск наблюдалась вчера во светлой поре суток. Агрессор продолжал применять минометы и пехотное вооружение.

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Как сообщили в пресс-центре штаба АТО, "на Донецком направлении противник почти три часа с небольшим перерывом обстреливал позиции украинских защитников из 82-мм минометов, гранатометов разных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки. На юге Донецкой области враг нарушал режим тишины с 82-мм минометов и гранатометов в районе населенных пунктов Лебединское и Павлополь".

При этом вторая половина суток, начиная примерно с 17.00, прошла без нарушения режима прекращения огня, отметили в штабе.

В целом российско-оккупационные войска осуществили 4 обстрелы позиций АТО.