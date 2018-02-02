Штаб АТО сообщил об активизации боевиков под Авдеевкой: ранены трое военных

По данным штаба, на подступах к Авдеевке противник применил 82-мм минометы, гранатометы различных видов и крупнокалиберные пулеметы.

С начала суток в зоне АТО ранены трое украинских военнослужащих.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Отмечается, что сегодня силы агрессора продолжили привычную для себя практику обстрелов позиций украинских защитников. Основным средством огневого воздействия противника стали минометы и пехотное вооружение.

По данным штаба, на Донецком направлении враг активизировался в пригороде Авдеевки. На подступах к этому прифронтовому населенному пункту противник применил 82-мм минометы, гранатометы различных видов и крупнокалиберные пулеметы.

«На Приазовье захватчики вели огонь из 82-мм минометов и гранатометов неподалеку Павлополь и Лебединского», - добавили в пресс-центре.