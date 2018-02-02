Возвращение из "серой зоны": в освобожденной Новоалександровке осталось 17 жителей

Готовятся документы об исключении поселка Новоалександровка из перечня населенных пунктов, входящих в «серую зону».

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Луганской облгосадминистрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз.

Он напомнил, что Новоалександровка находилась в "серой зоне" с 2014 года.

«Четыре года жители были лишены элементарных благ цивилизации - света, газа и воды. Почти 90 из 100 дворов повреждены или уничтожены полностью. В селе осталось 17 жителей, в основном это пожилые люди. Поэтому, в первую очередь, мы должны обеспечить энергоснабжение и медицинское обслуживание селян», - отметил Гарбуз.

Он добавил, что тем, кто нуждается в неотложной медицинской помощи, ее предоставят в Попаснянской районной больнице.

«Также поручил подготовить пакет документов об исключении поселка Новоалександровка из населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, чтобы жители Новоалександровки могли получать социальные выплаты в полном объеме», - написал Гарбуз.

Как сообщал УНИАН, 31 января пресс-секретарь штаба АТО Василий Лаба заявил, что военные Вооруженных сил Украины, несколько дней назад взявшие под контроль Новоалександровку, не нарушали Минских договоренностей.

«Мы укрепляет или переоборудуем наши оборонительные позиции, на некоторых участках отдельные подразделения могут улучшать тактическое положение, но о нарушении Минских договоренностей речи не может быть», - заявил представитель штаба АТО.

По его словам, населенный пункт Новоалександровка, согласно Минским соглашениям, и так относился к подконтрольной Украине территории.